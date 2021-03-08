Yasadıgı sokagı atese verdı!

AYDIN Efeler'de Yunus Yel, amcası ve yeğenlerine sinirlenip evlerini ateşe verdi. Aynı sokakta bulunan 6 evi daha yakan ve yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerine eşya fırlatarak engel olmaya çalışan öfkeli adam, polis gelince kaçtı. Polis 6 evi kundaklayan Yel'i yakalamak için çalışma başlattı. Yeğenleri, daha önce de evlerinin yakıldığını belirterek Yunus Yel'in cezalandırılmasını istedi. Yanan evini gözyaşları içerinde izleyen bir kadın da, "Pamuk tarlalarında çalışarak bu evi yaptırdık. Ne olur devlet yardımcı olsun. Bu adam yarın canımıza da kast edecek" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE