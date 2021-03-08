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Haberler Muğla Yunan Sahil Güvenliği 28 göçmeni Türk karasularına itti

Yunan Sahil Güvenliği 28 göçmeni Türk karasularına itti

adalarına çıktıktan sonra Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot ve can sallarına bindirilerek Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenler ekipleri tarafından kurtarılıyor.

Yunan Sahil Güvenliği 28 göçmeni Türk karasularına itti
İHA

08.03.2021, 20:12

Marmaris Bozburun açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye bot yönlendirdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen lastik bot içindeki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris Gökçeburnu açıklarında ise lastik bot içinde bulunan 13 düzensiz göçmen kurtarılırken, düzensiz göçmenleri Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk karasularına iterek açık denizde ölüme terk ettiği ortaya çıktı. Her iki olayda toplam 28 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmalarının ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiler.

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