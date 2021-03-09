Son dakika... Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
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Son dakika haberine göre; Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
09.03.2021, 16:43 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021, 16:46
Son dakika... Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Detaylar geliyor...
Muğla'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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