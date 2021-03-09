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Haberler Muğla Muğla'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var...

'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var...

Son dakika haberine göre; 'nın ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Muğla'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var...
AA

09.03.2021, 16:43 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021, 16:46

Son dakika... Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

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