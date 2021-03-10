Kenan Evren'in villasının yerine yaptırılan malikane ikinci kez satışa çıkarıldı

Kenan Evren, Marmaris'teki villasının 1000 metrekarelik arsasını, görevde olduğu 1986 yılında, satın aldı. Evren, 1990 yılında çevresi kızılçam ormanları ile kaplı, denize nazır arazisine villa yaptırmaya karar verdi. Bir yıl sonra ise 1'i kot altında kalan 3 katlı, 6 odası ve 2 salonu bulunan villa yaptırıp, yerleşti. Evren, Cumhurbaşkanlığı görevinin ardından 16 yıl boyunca burada yaşadı. Pek çok siyasetçi ve iş insanı 'Beyaz Ev' olarak adlandırılan lüks villada, Evren'e ziyaretlerde bulundu. Armutalan Mahallesi'nde, arkası orman, önü deniz manzaralı lüks villaya, çevresinde kısa sürede dönemin Genelkurmay Başkanı rahmetli Doğan Güreş, merhum Tapu Kadastro Genel Müdürü Hilmi Çorbalı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda görevli üst düzey bürokratlar, iş insanları ve müteahhitler arsa satın alıp, lüks villalar yaptırarak komşu oldu.

2018'DE 22 MİLYON LİRAYA SATIŞA ÇIKTI ANCAK ALICI ÇIKMADI

2007 yılında rahatsızlanan Kenan Evren, Marmaris'ten ayrıldı. Ardından da villasını o dönem 975 bin euroya satışa çıkardı. Fiyatın yüksek olması nedeniyle 9 yıl boyunca villaya alıcı çıkmadı. Evren'in ölümünden sonra kızları Nebahat Şenay Gürvit ve Semahat Gülay Evren, tapu kayıtlarında 1000 metrekarelik arsadaki lüks villayı, 2016 yılında İstanbullu iş insanı Recep Ayhan'a 900 bin liraya sattı. Kentsel dönüşüm başvurusu yapan iş insanı, aldığı evi iki yıl önce yıktırdı ve malikane inşaatına başladı. Ancak daha sonra kabası bitmiş inşaatı, İstanbul merkezli bir firmaya sattı. Bu firma da kaba inşaat halindeki yapıyı, 2018 yılı Kasım ayında, 22 milyon liraya satışa çıkardı. Ancak alıcı bulunamaması üzerine ilanlar geri çekildi.

İKİ AY ÖNCE TEKRAR SATIŞA ÇIKTI

Söz konusu kaba inşaat, İstanbul merkezli firma tarafından 2 ay önce bir kez daha satışa çıkarıldı ve Marmaris'teki bir emlak şirketine de satış için yetki verildi. Marmaris'teki emlak şirketinin satış sorumlusu Hüseyin Deryal, "Bu alan 3,5 milyon dolara satışa çıktı. Marmaris'in gayrimenkul yatırımı için en değerli yerlerinden biri Armutalan Mahallesi'dir. Turizm şehri olduğumuz için inşaat yasağı var ve çivi dahi çakılamıyor. Kenan Evren'in villası satıldı ve ilk alıcıları, villayı yıkarak bir projelendirme yaptı. Daha sonra ikinci sahibine satıldı. 2 bin 250 metrekare kapalı bir alanı mevcut. Şu anda yeni sahipleri tüm izinlerini aldı. Proje bittiğinde 32 odalı, sauna, Türk hamamı, kapalı- açık yüzme havuzu, açık- kapalı otoparkı, spor salonu ve çok sayıda özelliklere sahip kapsamlı bir yapı olacak. Emlak şirketi olarak iki aydır 3,5 milyon dolara satışa çıkardık. Satışa çıktığı anda Arap ülkeleri ve Rusya'dan çok ciddi talepler geldi. İstanbul ve Ankara'dan iş insanları bizlerle görüştü. Şu an için almak isteyenlerle görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.