Korkunç kazada bir aile yok oldu

MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesinde yaşanan trafik kazasında biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Seydikmer'in Eşen mahallesi Yakabağ mevkiinde meydana geldi.

GÜÇLÜKLE ÇIKARILDILAR

SEYDİKEMER'DEN Antalya yönüne giden Mehmet Serter'in kullandığı 07 LH 035 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Makedon uyruklu Zare Mladenovski'nin kullandığı GE 0730 AC plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı.

HURDAYA dönen otomobildeki sürücü Mehmet Serter (55), Savaş Alaca (34) eşi Ümmühan Alaca (29), çocukları Emir Alaca (10) ile Ayşe İkis (59) hayatını kaybetti. Korkunç kazada araç içinde sıkışan 5 kişinin cansız bedenleri 112 ve itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu güçlükle çıkarıldı.

ANİDEN ŞERİT DEĞİŞTİRDİ

OLAY yerinde gördü tanıklarının ilk beyanlarında otomobilin aniden şerit değiştirerek TIR'ın altına girdiği ve bir süre sürüklendiği belirtildi. Jandarma ve bölge trafik ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

MURAT YALÇIN