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Haberler Muğla Köyceğiz Portakalı için coğrafi tescil çalışması başladı

Portakalı için coğrafi tescil çalışması başladı

'nın ilçesinde yetişen tadı ve aroması ile diğer portakallardan farklılık gösteren "" için coğrafi işaret alma çalışmalarına başlandı. Köyceğiz gölü etrafında, ve Namnam Çayları arasında kalan bölgede yetiştirilen portakalın, şeker oranı, aroması, kokusu, kabuk kalınlığı, dilim sayısı, ağırlık açısından washington navel cinsi diğer portakallara göre farklılık gösterdiği belirtildi.

Köyceğiz Portakalı için coğrafi tescil çalışması başladı
AA

10.03.2021, 17:55

Muğla Valisi Orhan Tavlı himayesinde yürütülen coğrafi işaret başvuru süreci Valilik Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu koordinasyonunda Köyceğiz Kaymakamlığı, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Köyceğiz İlçe Tarım Müdürlüğü, Köyceğiz Ziraat Odası ve bölgedeki STK'ların destekleri ile yürütülecek.

Muğla Valiliğinde düzenlenen toplantıda Muğla ekonomisine 415 milyon lira katkısı bulunan "Köyceğiz Portakalı"nın 41 bin 500 dekar alanda 166 bin ton üretilerek Türkiye üretiminin yüzde 13'ünü karşılandığı bildirildi.

Köyceğiz gölü etrafında, Dalaman ve Namnam Çayları arasında kalan bölgede yetiştirilen portakalın, şeker oranı, aroması, kokusu, kabuk kalınlığı, dilim sayısı, ağırlık açısından washington navel cinsi diğer portakallara göre farklılık gösterdiği belirtildi.

Proje ile Köyceğiz Portakalı'nın marka değerinin güçlendirilerek Muğla ekonomisine katkısının artırılması amaçlanıyor.

Vali Orhan Tavlı, Köyceğiz Portakalı için coğrafi işaret başvuru sürecinde gelinen aşama hakkında bilgiler alarak, coğrafi işaret sayesinde ürünün tanıtımının kolaylaşacağını ve böylelikle pazarlama gücünün artacağını ifade etti.

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