Ölümlü kavgadan dolandırıcılık çıktı

OLAY Fethiye'de Kayaköy yolunda ormanlık alanda meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen gece yarısı bir araya gelerek alkol alan kişiden Cemal E ile Mustafa Ümit Tekmanlı arasında kavga çıktı. Diğer kişilerin de karıştığı kavgada dövülen Tekmanlı ağır yaralandı. Zanlılar otomobile bindirdikleri Tekmanlı'yı hastane önüne bırakarak kaçtı.

Tekmanlı (41), ağır yaralı olarak getirildiği hastanede can verdi. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışması sonucu, Tekmanlı'nın birlikte alkol aldığı 4 kişi ile olayla ilgisi olduğu öne sürülen bir kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevkedilen zanlılardan Cemal E, Uğur K ve Kürşat K tutuklandı.



BİRLİKTE HAPİS YATMIŞLAR

Öldürülen Mustafa Ümit Tekmanlı ile Cemal E'nin dolandırıcılık suçundan birlikte hapis yattıkları

öğrenildi. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 7 sanıklı dolandırıcılık davasında, Tekmanlı ve Cemal E'nin, 10'a yakın vatandaşı ev ve araba alma vaadi ile dolandırdıkları iddiasıyla yargılamaları sürüyordu.

■ ADEM ÜLKER