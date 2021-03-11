Kontrolden çıkan kamyon yola devrildi

Ozan Y.'nin kontrolünde seyreden 35 AG 9920 plakalı kapalı kasa kamyon, bölgede etkili olan yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Yola devrilen kamyon orta refüjde durabilirken, araç sürücüsü Ozan Y. ve araçta yolcu olarak bulunan İbrahim T. kazadan yara almadan kurtuldu.
Devrilen kamyon vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
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