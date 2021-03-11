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Haberler Muğla Son dakika: Marmaris’te fırtına uyarısı

Son dakika: ’te uyarısı

Meteorolojiden için son dakika uyarısı geldi. Kaymakamlığı da, 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre vatandaşlara uyarıda bulundu. İl genelinde akşam saatlerinde başlaması beklenen rüzgarın zaman zaman kuvvetli fırtına seviyesine çıkması bekleniyor.

Son dakika: Marmaris’te fırtına uyarısı
İHA

11.03.2021, 19:50

Yapılan açıklamada, "Meteorolojik değerlendirmelere göre rüzgar; bu akşam saatlerinden sonra (11.03.2021 Perşembe) etkili olmaya başlayacak, Muğla il genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (39-61 km/saat) yer yer fırtına ve kuvvetli fırtına (62-88 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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