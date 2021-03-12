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açıklarında yanan tekneden 4 kişi kurtarıldı

açıklarında yangın çıkan lüks teknede can pazarı yaşandı. Teknede bulunan 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. ekneyi neredeyse tamamen saran alevlere ise ekiplerinin yoğun mücadelesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen lüks tekne, karaya çekildi.

Göcek açıklarında yanan tekneden 4 kişi kurtarıldı
İHA

12.03.2021, 19:36

Edinilen bilgiye göre, Göcek açıklarındaki Bedri Rahmi Koyu'nda bulunan "Mıstress" isimli lüks teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.



Teknede bulunanlar, yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyince, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik ile Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Teknede bulunan 4 kişi Göcek Sahil Güvenlik botuna alınarak Göcek'e götürüldü.



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