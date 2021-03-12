Edinilen bilgiye göre, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarmanın Dedektifleri olarak bilinen Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), adli makamlarınca, " Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan P.C'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından hükümlü, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Jasat ve Seydikemer Jandarma aranan şahıslara geçit vermiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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