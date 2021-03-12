Jasat ve Seydikemer Jandarma aranan şahıslara geçit vermiyor

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarmanın Dedektifleri olarak bilinen Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), adli makamlarınca, " Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan P.C'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından hükümlü, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.