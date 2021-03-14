Bensu'nun annesi evlatsız kaldı

MUĞLA'DA önceki akşam evinde silahla vurularak öldürülen Bensu Narlı'nın (23), üvey ağabeyi Alican Uzun'un da (26) Ocak ayında trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. İki ay içinde iki evladını da kaybeden Anne Sevilay Uzun'un (54) feryatları yürekleri dağladı.

SİLAHI MONTUNA GİZLEDİ

23 yaşındaki Bensu Narlı, önceki akşam evinde arkadaşıyla beraber oturduğu esnada kapının zili çaldı. Genç kız kapıyı açtığında karşısında eski sevgilisi Serhat Kantaş'ı görünce şaşkınlık yaşadı. Narlı'nın, "Evime neden geldin" sözünün ardından içeriye giren Kantaş, "Ben sana sosyal medyadan, başka erkeklerle görüşmeyeceksin demedim mi" diye bağırmaya başladı. Kıskançlık krizine giren Serhat Kantaş montuna gizlediği av tüfeğiyle Bensu Narlı'nın göğsüne bir el ateş ettikten sonra apartmandan kaçarak uzaklaştı. Arkadaşının çığlıkları üzerine komşuları eve geldi ve 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Bensu Narlı'nın kalbine isabet eden saçmalardan dolayı hayatını kaybettiğini belirledi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

OCAK ayında oğlu Alican Uzun'u trafik kazasında kaybeden anne Sevilay Uzun, kızının da öldürüldüğünü duyunca yıkıldı. Kızının evine gelen Uzun, "Önce ağabeyin bizi bıraktı, şimdi sen de gittin. Ben evlatsız kaldım kuzum" diye feryat etti. Sinir krizi geçiren anneyi, komşuları ve sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

KUZENİNİN ESKİ KOCASIYMIŞ

SERHAT Kantaş'ın, Bensu Narlı'nın kuzeniyle evli olduğu ve önceki yıl boşandıkları ortaya çıktı. İddiaya göre bir çocuk babası Kantaş, boşandıktan sonra Narlı ile ilişki yaşamaya başladı. Genç kız bir süre önce aralarındaki ilişkiyi bitirdi. Uyuşturucu bağımlısı olan Kantaş'ın, tekrar birlikte olmak istediği Bensu Narlı'ya takıntılı olduğu, ailesinin uyarısına rağmen vazgeçmediği öğrenildi.

POLİSE GİDİP TESLİM OLDU

ESKİ sevgilisini öldürdükten sonra kaçan Kantaş gece geç saatlerde polise teslim oldu. Kantaş'ın, ilk ifadesinde "Bensu, kız arkadaşımdı. Başka biriyle görüştüğünü öğrendim. Evine gittim. Zile bastım kapıyı kendi açtı. İçeriye girdim. Onu çok sevdiğimi söyledim. Aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Ne olduysa o zaman oldu. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

VOLKAN YILDIZ