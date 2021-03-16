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'da ! Milyonluk yelkenli tekne karaya vurdu

’nın ilçesinde etkili olan nedeniyle 1,5 milyon lira değerindeki yelkenli tekne karaya vurdu, kuruyük gemileri Bodrum’a sığındı, Bodrum- arası feribot seferleri ise iptal edildi.

Bodrum'da fırtına! Milyonluk yelkenli tekne karaya vurdu
AA

16.03.2021, 16:49 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021, 17:07

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan güney ve güneybatı yönlerden fırtına ve yer yer tam fırtına uyarısı sonrasından fırtına Bodrum'da etkili olmaya başladı. Batı ve güneybatı yönlerinden esen fırtına, ilçede günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Fırtınanın şiddetiyle balıkçı kayıklarının su aldığı görüldü.



TURGUTREİS SAHİLİNE VURDU
Fırtınanın şiddetini arttırmasıyla birlikte Turgutreis açıklarında tonozda bağlı 12 metre uzunluğundaki yelkenli, halatının kopmasıyla karaya sürüklendi. Karaya oturan yelkenliyi gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yürüyüş yolunun bulunduğu bölgede karaya vuran yelkenlinin yaklaşık 1,5 milyon lira olduğu öğrenildi.



KURUYÜK GEMİLERİ BODRUM'A SIĞINDI
Fırtınanın şiddetini arttırması nedeniyle bazı kuru yük gemileri de Bodrum koylara sığınmayı tercih etti. Bodrum Belediyesi limanlardaki denizciler ve balıkçılara denize açılmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini yitireceği öğrenildi.

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