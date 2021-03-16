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Haberler Muğla Hakan Aygün'e "dini değerleri aşağılama'dan hapis cezası verildi

'e "dini değerleri aşağılama'dan hapis cezası verildi

'nın ilçesinde, sosyal medya aracılığıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından yargılanan ve 7 ay 15 gün hapis cezası verilen gazeteci hakkındaki hüküm ertelendi. Aygün, geçtiğimiz yıl 6 Mayıs'ta Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Hakan Aygün'e dini değerleri aşağılama'dan hapis cezası verildi
AA

16.03.2021, 23:56

Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık Hakan Aygün ve avukatı katıldı. Savunması istenen Aygün, önceki savunmasını tekrar ederek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Aygün'ün "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan beraatine, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, hükmün geri bırakılmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunun ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Aygün, 3 Nisan 2020'de Gümbet Mahallesi'ndeki teknesinde gözaltına alınmıştı. Sosyal medya hesaplarının kendi adına olduğunu ancak sıkıntılı paylaşımları kendisinin yapmadığını iddia eden Aygün, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Aygün, geçtiğimiz yıl 6 Mayıs'ta Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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