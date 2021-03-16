Kız arkadaşını vahşice katleden cani "akıllı" çıktı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 24 Mayıs 2020'de vahşice öldürülen Zeynep Şenpınar'ın (24) katili boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun (27) cezai ehliyetinin tam olduğuna dair rapor verildi.

Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından öldürülen Zeynep Şenpınar davasının 28 Ocak'ta Muğla'da görülen 2'nci duruşması, sanığın Adli Tıp Kurumu'ndan "ceza ehliyeti raporunun" gelmemesi nedeniyle ertelenmişti. Kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı 37 defa bıçaklayarak vahşice katleden, ardından da aynı bıçakla kendisini yaralayan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu, hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, zanlının cezai ehliyetinin tam olduğu bildirildi.

■ FERDİ YAVUZ