  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Ege’ye mart karı yağdı

Ege’ye mart karı yağdı

Mevsim normallerinin dışında bir bahar mevsimi yaşayan Denizli’de, yüksek kesimler ise beyaza büründü.

Ege’ye mart karı yağdı

18.3.2021

HAVA sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte Mart ayının ortasında Denizli ve Muğla'nın yüksek kesimlerindeki yerleşim yerlerine lapa lapa kar yağdı.

Denizli'nin Çameli başta olmak üzere, Bozkurt, Çardak, Bekilli ilçeleri beyaza büründü. Çameli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullardaki eğitim öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Muğla'nın ise Menteşe ve Seydikemer ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması için ekipler tarafından gün boyu çalışma yapıldı.

■ SEBAHATTİN ALP/ FERDİ YAVUZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ege’ye mart karı yağdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.