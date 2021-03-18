Ege’ye mart karı yağdı

HAVA sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte Mart ayının ortasında Denizli ve Muğla'nın yüksek kesimlerindeki yerleşim yerlerine lapa lapa kar yağdı.

Denizli'nin Çameli başta olmak üzere, Bozkurt, Çardak, Bekilli ilçeleri beyaza büründü. Çameli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullardaki eğitim öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Muğla'nın ise Menteşe ve Seydikemer ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması için ekipler tarafından gün boyu çalışma yapıldı.

■ SEBAHATTİN ALP/ FERDİ YAVUZ