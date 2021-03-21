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Haberler Muğla Geçen yıl 24 işletme hakkında işlem yapıldı: Beyaz Kabus

Geçen yıl 24 işletme hakkında işlem yapıldı: Beyaz Kabus

Dünyanın en önemli tatil beldelerinden 'nın ilçesinde mermer tozu kabusu yaşanıyor. Turizm mevsimi yaklaşırken bazı otellerin sahile beyaz kum görünümlü mermer tozu dökmesine tepkiler sürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Engin Doğan da geçen yıl toplam 24 işletmeye kıyıya müdahaleden dolayı işlem yaptıklarını söyleyerek, “Biz belediye olarak 20 bin lira para cezası yazabiliyoruz. Bununla beraber İl Çevre ve Tarım müdürlüklerine tutanakları gönderiyoruz. Onlar da işlemlerini yapıyorlar” diye konuştu.

Geçen yıl 24 işletme hakkında işlem yapıldı: Beyaz Kabus

21.3.2021

MUĞLA Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, sahile mermer tozu döktüğü tespit edilen bir işletmeye 270 bin TL para cezası kesti. Sahillere mermer tozu serilmesinin devam etmesi halinde Dünya Turizm Örgütü'nün müdahale edebileceğini dile getiren Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, "Yarın bu konuya Dünya Turizm Örgütü müdahale eder, Dünya Sağlık Örgütü müdahale eder. Zararı oraya gelen turistte 3-5 sene sonra çıkar, onu bilemeyiz ama doğaya nasıl zarar verdiğini biliyoruz" şeklinde konuştu. Yılmaz, sahillere serilen mermer tozunun sağlık için son derece zararlı olduğunun bilimsel olarak tespit edildiğini söyledi. Sahillerin on binlerce yılda oluşmuş bir yapısı olduğunu kaydeden Yılmaz, "Ne dökerseniz dökün, kanunlara göre sahile müdahaledir. Biz kamunun malının korunmasını istiyoruz. İnsanlar tabii ki yatırım yapacak, para kazanmaya çalışacak ama bunun bilimsel yöntemleri var" dedi.

■ ADEM ÜLKER

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