20 milyon dolarlık kitabe ele geçirildi

MUĞLA Milas'ta Jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde tarihi eser operasyonu düzenlendi. Tarihi eser kaçakçılığı ihbarı alarak harekete geçen ekipler, bir araçta yaptıkları aramada İbranice yazılı 1700 yıllık kutsal kitabe ele geçirdi. Piyasa değeri 20 milyon dolar olduğu öne sürülen kutsal kitabeyle yakalanan 6 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

■ VOLKAN YILDIZ