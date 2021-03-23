Taburcu olan Kocadon vatandaşları uyardı

KORONA virüse yakalanan Bodrum eski Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 28 Şubat'tan bu yana tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kocadon, "Kovid- 19 hastalığında tedavi süresinde arayarak, mesaj atarak bizler için dua ederek, bizleri hiç yalnız bırakmayan sevenlerimize sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Gerek sağlık önlemleri, gerekse pandemi önlemleri nedeniyle uzun bir süre istirahat etme mecburiyetimiz bulunmaktadır. Bana bir şey olmaz demeyin, temizlik, maske, mesafe önlemlerine mutlaka uyalım" uyarısında bulundu.

■ ADEM ÜLKER