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Ölümden saniyelerle böyle kurtuldu! Dehşet anları kamerada

’nın ilçesinde bir kişi, meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Ölümden saniyelerle böyle kurtuldu! Dehşet anları kamerada
İHA

24.03.2021, 15:02

Konacık Mahallesi Atatürk bulvarı üzerinde ana yola çıkan bir otomobil ile Turgureis istikametinden Bodrum istikametine ana yolda ilerleyen başka bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ana yoldan çıkan otomobil yan yolda yük boşaltan bir kargo kamyonuna doğru savrulmaya başladı.

Dükkanlara doğru sürüklenen otomobil kargo kamyonuna çarparak durabildi. O esnada yük boşaltan Orhan Karaçelik ise kazayı ucuz atlattı. Otomobilin üzerine doğru geldiğini gören Karaçelik saniyelerle otomobil ile kamyonun arasında ezilmekten kurtuldu. 2 araçta maddi hasar oluşurken, olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Kargo şirketinde çalıştığını belirten 50 yaşındaki Orhan Karaçelik, "Bir anda bir ses duydum, bir baktım araç üstüme doğru geliyor saniyelerle kamyon ile araç arasında kalmaktan kurtuldum. Hızlıca kendimi yolun kenarına attım" dedi.

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