Datça-Marmaris karayolunda heyelan

Edinilen bilgiye göre, Datça-Marmaris karayolunun 33. kilometresinde önceki gün etkili olan yağışlar nedeniyle karayolu kenarındaki toprak alanda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle toprak ve kaya parçaları yola düştü.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda güvenlik önlemi aldı.

Yolun sağlıklı bir şekilde ulaşıma açılabilmesi için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.