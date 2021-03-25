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Haberler Muğla Datça-Marmaris karayolunda heyelan

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Son dakika haberi...- karayolunda bugün öğle saatlerinde meydana gelen nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Yolun sağlıklı bir şekilde ulaşıma açılabilmesi için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Datça-Marmaris karayolunda heyelan
İHA

25.03.2021, 15:07

Edinilen bilgiye göre, Datça-Marmaris karayolunun 33. kilometresinde önceki gün etkili olan yağışlar nedeniyle karayolu kenarındaki toprak alanda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle toprak ve kaya parçaları yola düştü.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda güvenlik önlemi aldı.

Yolun sağlıklı bir şekilde ulaşıma açılabilmesi için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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