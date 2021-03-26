Bodrum'da iş insanı Oğuz Satıcı'nın beyin kanaması geçirdiği kazada Hamdi Akın alkol almış

Son dakika haberi... Eski Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Oğuz Satıcı geçtiğimiz günlerde Hamdi Akın ile birlikte Bodrum'da 'buggy' denilen golf arabasıyla gezinti yaptı.Bu sırada Akın'ın kullandığı araç bir tümseğe sert girdi ve Satıcı dengesini kaybedip asfalt yola düştü.

Oğuz Satıcı'nın beyin kanaması geçirdiği kazada şok bir gelişme yaşandı. Akın'ın kanında 0.50 promil alkol bulununca Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

12 Mart'ta Muğla'nın Bodrum ilçesinde Göltürkbükü'nde bir otelde meydana gelen kaza sonrası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı muayenede Akın'ın kanında 0.50 promil alkol bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı talihsiz kaza ile ilgili bir soruşturma dosyası oluşturdu. Akın, Satıcı'nın müşteki olması halinde taksirle yaralamaya sebebiyet vermekten hapis cezasıyla yargılanacak.

Türkiye'nin önde gelen işadamlarından olan Akfen Holding ve TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın kazaya sebebiyet verdiği için büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi. Talihsiz kaza Hamdi Akın ve Oğuz Satıcı'nın otelin içerisinde 'buggy' adı verilen golf arabasıyla gezintiye çıktığında meydana gelmişti.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

İkili, hem sohbet edip hem de otel içerisinde Hamdi Akın'ın kullandığı buggy ile dolaşırken, Satıcı araç yoldaki tümseğe sert girip zıplayınca bir anda asfalt yola düşmüştü. Satıcı'nın araçtan düştüğünü gören Akın durarak yanına gitti.

Yerinden kalkamayan Satıcı için ambulans çağrıldı. Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırılan Satıcı'nın bilinci hastaneye ilk götürüldüğünde kapalıydı.

10 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Satıcı ameliyat edildi. Yaklaşık 10 gün yoğun bakımda kalan Satıcı önceki gün normal odaya alındı. Satıcı'nın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Jandarma bölgesi olan otelin bulunduğu Göltürkbükü'nde gerçekleşen kaza ile ilgili tutanak tutuldu. Kamera kayıtları alındı, olay yerinin krokisi çizildi. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, muayenesi yapılan Akın'ın 0.50 promil alkollü çıktığına dair rapor ve güvenlik kamerası görüntüleri dosyaya girdi.

"HAPİSLE YARGILANABİLİR"

Oğuz Satıcı'nın beyin kanaması geçirmesine neden olan kazada şikâyet olması durumunda Akın'ın hapis cezasıyla yargılanacağı belirtildi. Karayolları Trafik Kanunu'nun 1983'te yapıldığını ve güncellenmesi gerektiğinin altını çizen Avukat Öner Aybek SABAH'a şunları söyledi:

"Şikâyet olursa taksirle yaralamadan dolayı hapis cezasıyla yargılama olur. Kanunun güncellenmesi gerekiyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleriyle bazı geçici çözümler bulunmuş. Tatil beldelerinde bulunan otellerdeki 'buggy'ler kesinlikle ehliyete bağlanmalı." Aybek "Akın, 'alkollü araç kullanması' nedeniyle 'trafik güvenliğini tehlikeye atma' suçu kapsamında yargılanır. Şikâyetçi olmasa bile resen soruşturma yürütülecek. Akın, alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulup, para cezası alır" dedi.

ŞİKÂYETÇİ OLMAYACAK

Sabah'ta yer alan habere göre, Oğuz Satıcı'nın Hamdi Akın'dan şikâyetçi olmayacağı öğrenildi.