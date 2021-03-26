Bodrum Öğretmenevi Müdür Yardımcısı 62 yaşındaki Feyzullah Varol'a ulaşamayan öğretmenevi lojmanı çalışanları, telefonla ulaşmaya çalıştı.
Telefonun içeride çaldığını duyan yetkililer, içeri girdiklerinde Varol'u hareketsiz şekilde buldu.
Lojmana çağrılan sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Varol'un odasında ise çok miktarda ilaç olduğu bildirildi.
İlaç içerek yaşamına son verdiği tahmin edilen Feyzullah Varol'un cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi..
Müdür yardımcısı lojmanda ölü bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.