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Haberler Muğla Müdür yardımcısı lojmanda ölü bulundu

Müdür yardımcısı lojmanda ölü bulundu

öğretmenevi müdür yardımcısı , yalnız yaşadığı lojmanda ölü bulundu. Lojmana çağrılan sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Varol'un odasında ise çok miktarda ilaç olduğu bildirildi.

Müdür yardımcısı lojmanda ölü bulundu
İHA

26.03.2021, 17:59

Bodrum Öğretmenevi Müdür Yardımcısı 62 yaşındaki Feyzullah Varol'a ulaşamayan öğretmenevi lojmanı çalışanları, telefonla ulaşmaya çalıştı.

Telefonun içeride çaldığını duyan yetkililer, içeri girdiklerinde Varol'u hareketsiz şekilde buldu.

Lojmana çağrılan sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Varol'un odasında ise çok miktarda ilaç olduğu bildirildi.

İlaç içerek yaşamına son verdiği tahmin edilen Feyzullah Varol'un cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi..

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