Haberler Muğla Müdür yardımcısı lojmanda ölü bulundu

Müdür yardımcısı lojmanda ölü bulundu

Bodrum öğretmenevi müdür yardımcısı Feyzullah Varol, yalnız yaşadığı lojmanda ölü bulundu. Lojmana çağrılan sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Varol'un odasında ise çok miktarda ilaç olduğu bildirildi.