Oğuz Satıcı’nın sağlık durumu iyiye gidiyor

Ünlü iş insanları Oğuz Satıcı ve Hamdi Akın, 12 Mart'ta, Akın'ın sahibi olduğu Göltürkbükü'ndeki Loft Bodrum Otel'de gece saatlerinde Buggy adı verilen golf aracı ile gezintiye çıktılar. Akın'ın kullandığı golf arabası viraja girdiğinde, arka koltukta oturan Satıcı dengesini kaybetti ve araçtan düşerek, yol kenarına savruldu. Başını asfalta çarpan Satıcı, yaralandı.

TEDBİR AMAÇLI UYUTULDU

Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan Satıcı'nın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Ameliyata alınan Satıcı, yoğun bakımda tedbir amaçlı uyutuldu. Satıcı'nın tedavisi sürerken eski eşi Ala Sarsılmaz ve kızları Diba Satıcı ve Mina Satıcı Çek bir an olsun hastaneden ayrılmadı. Ala Sarsılmaz, eski eşi Oğuz Satıcı'nın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Kızlarımla bugün Yoğun Bakım Ünitesi'nde yanına gittik. Biz oradayken gözlerini açıp, yemeğini yemesi bizleri mutlu etti. Gerçekten üzücü bir kaza. Oğuz'un bütün sevenlerinden dua bekliyoruz" diye konuştu.

■ FERDİ YAVUZ