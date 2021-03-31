Kenan Evren'in Beyazevi'nin yerine yapılan bina, konuk evi ve demokrasi müzesi olacak

Evren'in villasının yerine yapılan Armutalan Mahallesi'ndeki 6 katlı binayı, bir şirketin yönetim kurulu başkanı olan Doğan Çelik satın aldı.

Ağabeyi Jandarma Astsubay İdris Çelik 1993'de terör saldırısında şehit olan Çelik, inşaat çalışmaları devam eden binada incelemelerde bulundu.

Bina, yapılan düzenlemeyle şehit yakınları ve gaziler için konuk evi ve demokrasi müzesine dönüştürülecek.

"TÜM DARBELERİN İZLERİNİ SİLMEK İSTİYORUZ"

Çelik, AA muhabirine, şehit kardeşi olarak şehit ailelerinin acılarını en iyi bilenlerden ve yaşayanlardan birisi olduğunu dile getirdi.

Satın aldığı binanın kendisi için çok büyük anlamı ve önemi olduğunu aktaran Çelik, bu nedenle vakit kaybetmeden çalışmalara başladıklarını söyledi.

Çelik, darbenin izlerini silmek için çalışma yapacaklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Suikast timi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a darbe girişimi Marmaris'te yapıldığı için buranın bizim için ayrı bir önemi ve anlamı var. Tüm darbelerin izlerini silmek istiyoruz. Darbelerin ülkeye ve insanlara verdiği zararı en fazla yaşayanlardanız. Darbeler sadece millete değil, bütün ülkeye yapılmış en ağır ihanettir. Maalesef özellikle 12 Eylül darbesinin simgesi haline gelen Kenan Evren burayla özdeşleşmişti. Onun izlerini buradan silip daha faydalı bir sosyal alan haline getirmek istiyoruz. Bütün darbelere karşıyız. Ama bizim buradaki en önemli amacımız şehit ve gazi ailelerini, darbenin simgesi halinde olan birinin evinde ağırlamak. Onun izlerini yok ederek daha faydalı bir hale getirmek."

Tamamen sosyal amaçlı bir proje yaptıklarına değinen Çelik, bina tamamlandıktan sonra ülkenin çeşitli yerlerinden şehit yakınları ve gazileri ağırlamak istediklerini kaydetti.

BEYAZEV'İN HİKAYESİ

Kenan Evren'in yaşadığı konutun adından dolayı, bulunduğu sokağa "Beyazev Sokağı" adı verilmiş, 7. Cumhurbaşkanı ile komşu olmak isteyenler tarafından mahalleye onlarca lüks villa yapılmıştı.

Evren'in, sağlık sorunları nedeniyle 2007'de İzmir'e taşınmasının ardından satışa çıkardığı villası, 9 yıl sonra alıcı bulmuştu.

Villanın yıkılmasının ardından yerine yapılan lüks malikane, tamamlanmadan 3 ay kadar önce satışa çıkarılmıştı.

Evren'in ilçeden ayrılmasının ardından Beyazev Sokağı'nın ismi, belediye tarafından 239 Sokak olarak değiştirilmiş, adını taşıyan ilçedeki 1 cadde, 2 okul ve eşinin adı verilen 1 çeşme ile parkın isimleri de kaldırılmıştı.