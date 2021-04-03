Atakent Mahallesi'ndeki kağıt fabrikasında iskelenin çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çöken iskelenin altında kalan Mustafa Şimşek (71) itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralı olarak çıkarıldı.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Dalaman Devlet Hastanesine kaldırılan Şimşek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Muğla'da feci son! Kağıt fabrikasında iskelenin çökmesi sonucu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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