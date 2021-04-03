  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Muğla'da feci son! Kağıt fabrikasında iskelenin çökmesi sonucu...

'da feci son! Kağıt fabrikasında iskelenin çökmesi sonucu...

'nın ilçesinde meydana gelen olayda, kağıt fabrikasının depolama alanı inşaatında iskelenin çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Muğla'da feci son! Kağıt fabrikasında iskelenin çökmesi sonucu...
AA

03.04.2021, 19:36

Atakent Mahallesi'ndeki kağıt fabrikasında iskelenin çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çöken iskelenin altında kalan Mustafa Şimşek (71) itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralı olarak çıkarıldı.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Dalaman Devlet Hastanesine kaldırılan Şimşek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'da feci son! Kağıt fabrikasında iskelenin çökmesi sonucu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.