Haberler Muğla Bodrum’da 2400 yıllık lahit mezar heyecanı

Bodrum’da 2400 yıllık lahit mezar heyecanı

Muğla Bodrum'da bulunan 2400 yıllık lahit mezar gün yüzüne çıkarıldı. Lahit kapağının vinç yardımıyla açılmasına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Lahit içinden Mausolos döneminin ileri gelenlerinden karı kocaya ait kemikler ve eşyalar çıktı.

4.4.2021