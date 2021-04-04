Bodrum Yokuşbaşı mahallesi Cevatşakir caddesindeki inşaat kazısı esnasında Mausolos dönemine lahit mezar bulundu.
Bodrum Sualtı ve Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi üzerine alan korumaya alındı.
Bakan Ersoy'un da katılımıyla lahit mezarın kapağının açılması büyük bir heyecana sahne oldu.
Binlerce yıllık mezarda o dönemde yaşayan bir karı kocanın kemik kalıntıları ortaya çıktı.
■ TUBA AYHAN
Bodrum’da 2400 yıllık lahit mezar heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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