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Haberler Muğla Bodrum’da 2400 yıllık lahit mezar heyecanı

’da 2400 yıllık mezar heyecanı

'da bulunan 2400 yıllık mezar gün yüzüne çıkarıldı. Lahit kapağının vinç yardımıyla açılmasına Kültür ve Turizm Bakanı da katıldı. Lahit içinden döneminin ileri gelenlerinden karı kocaya ait kemikler ve eşyalar çıktı.

Bodrum’da 2400 yıllık lahit mezar heyecanı

4.4.2021

Bodrum Yokuşbaşı mahallesi Cevatşakir caddesindeki inşaat kazısı esnasında Mausolos dönemine lahit mezar bulundu.

Bodrum Sualtı ve Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi üzerine alan korumaya alındı.

Bakan Ersoy'un da katılımıyla lahit mezarın kapağının açılması büyük bir heyecana sahne oldu.

Binlerce yıllık mezarda o dönemde yaşayan bir karı kocanın kemik kalıntıları ortaya çıktı.

■ TUBA AYHAN

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