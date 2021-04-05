  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Ev temizliğine gitti, 200 bin liralık mücevher çaldı

Ev temizliğine gitti, 200 bin liralık mücevher çaldı

’nın ilçesinde temizlik yapmak için gittiği evden 200 bin lira değerinde 2 pırlanta kol saati ile ziynet eşyaları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan , tutuklandı.

Ev temizliğine gitti, 200 bin liralık mücevher çaldı
İHA

05.04.2021, 13:38

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gündelik temizlikçi olarak çalışan kadın, temizlik yaptığı evden çaldığı değerli eşyalar dudak uçuklattı.



Edinilen bilgiye göre, Bodrum'un Çiftlik Mahallesinde Ş.Y. isimli şahıs "evinden değeri yaklaşık 200 bin TL olan 2 adet pırlanta kol saati, 2 adet altın kolye, 1 adet pırlanta yüzük, 2 çift altın küpe ve 1 adet elmas kolyesinin çalındığını Jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine Bodrum Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) harekete geçti. Evinde incelemeler yapan ve eve giren çıkanları takip eden ekipler eve temizliğe gelen Z.S'yi takibe aldı.



emizlikçinin eşyaları çaldığını tespit eden jandarma ekipleri Z.S'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan arama çalışmalarından tüm değerli eşyaları ele geçiren jandarma ekipleri Z.S.'yi ise gözaltına alarak adli işlem başlattı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ev temizliğine gitti, 200 bin liralık mücevher çaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.