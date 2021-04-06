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Haberler Muğla Datça'da papatyalar açtı

'da papatyalar açtı

'nın ilçesine, bu yıl geç de olsa bahar geldi. Soğuk ve yağışlı geçen kış mevsiminin ardından, nisan ayı ile doğa yeniden canlandı, kırlar papatyalarla doldu.

Datça'da papatyalar açtı
DHA

06.04.2021, 17:09

Datça'da bu yıl özellikle ocak ve şubat aylarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle baharın gelişi, mart yerine nisan ayına sarktı.

Türkiye genelinde her şeye rağmen baharı en erken karşılayan yörelerden biri olan Datça'da, hava sıcaklığı 22 dereceye kadar yükseldi. İlçenin kırsal Reşadiye, Hızırşah, Yaka ve Yazı gibi kırsal mahallerinde doğa uyanıp, yeşil örtüye büründü, papatyalar açtı. Kırlarda açan papatyalar görsel şölen sunarken, fotoğraf tutkunlarına doğal fon oluşturuyor.

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