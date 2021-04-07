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Gören dönüp bir daha baktı! 'te sahilin keyfini inekler çıkardı

'nın ilçesinde sahilde güneşlenen inekleri görenler, bir daha baktı. İneklerin sahilde güneşlenmesi vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

İHA

07.04.2021, 20:25 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021, 20:38

Marmaris'te etkili olan fırtına ve yağmurlu havadan sonra yaz gününü aratmayan sıcak hava etkili oldu. Turunç Mahallesi'ndeki Kumlubük mevkiinde ise ineklerin deniz kenarında güneşlenmesi komik görüntüler oluşturdu.

Onlarca inek, yazın iğne atsan yere düşmeyen plajda sere serpe yattı, güneşlendi. Bu manzarayı gören bir vatandaş ise cep telefonu ile o anları görüntülemeyi ihmal etmedi.

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