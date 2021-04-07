Marmaris'te etkili olan fırtına ve yağmurlu havadan sonra yaz gününü aratmayan sıcak hava etkili oldu. Turunç Mahallesi'ndeki Kumlubük mevkiinde ise ineklerin deniz kenarında güneşlenmesi komik görüntüler oluşturdu.
Onlarca inek, yazın iğne atsan yere düşmeyen plajda sere serpe yattı, güneşlendi. Bu manzarayı gören bir vatandaş ise cep telefonu ile o anları görüntülemeyi ihmal etmedi.
Gören dönüp bir daha baktı! Marmaris'te sahilin keyfini inekler çıkardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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