  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Kundakta bebek var zannettiler kedi çıktı

Kundakta bebek var zannettiler kedi çıktı

’nın ilçesinde bir mezarlıktaki kundak polisi alarma geçirdi. Kundakta bir bebek olduğunu düşünenler hemen polisi aradı. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, gerekli tedbirleri alarak kundağı açtı. Kundağın içinden kedi ölüsü çıktı.

Kundakta bebek var zannettiler kedi çıktı
İHA

08.04.2021, 01:03

Bitez Mezarlığı'nın önünden geçen vatandaşlar mezarlık içerisinde kundağa sarılı bebek var zannedip güvenlik güçlerine haber verdi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kundağı açan polis ekipleri ve vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şoke oldu.

Bebek kundaklar gibi kundaklanan ölü kedi görenler rahat bir nefes aldı. Kediyi kimin kundaklayıp oraya koyduğu ise bilinmiyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kundakta bebek var zannettiler kedi çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.