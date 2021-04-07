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açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi: 'nden yapılan açıklamaya göre, 'de 'nın ilçesi açıklarında 4.1 şiddetinde bir deprem kaydedildi.

Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem!

07.04.2021, 10:35 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021, 10:35

SON DAKİKA... Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 5 kilometre derinlikte geldiği bildirildi.

En yakın Muğla'nın Datça ilçesinde hissedilen deprem, çevre illerde de kısa süreli panik yarattı.

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