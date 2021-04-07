Haberler Muğla Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem!

Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 şiddetinde bir deprem kaydedildi.

07.04.2021, 10:35 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021, 10:35