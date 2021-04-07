SON DAKİKA... Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 5 kilometre derinlikte geldiği bildirildi.
En yakın Muğla'nın Datça ilçesinde hissedilen deprem, çevre illerde de kısa süreli panik yarattı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 7, 2021
AKDENIZ https://t.co/Zy3epqZtzh
07.04.2021, 04:32:29 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 99.8 km#Kandilli
Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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