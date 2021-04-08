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Haberler Muğla Baba ve oğluna 15 kurşun! Muğla'da korkunç infaz

Baba ve oğluna 15 kurşun! 'da korkunç infaz

’nın ilçesine bağlı Zeytinköy’de iki komşu arasında meydana gelen kavgada baba ve oğlu öldürüldü. İhbar üzerine köye çok sayıda jandarma ekibi gönderildi. Baba ve oğlunun cansız bedenlerine 15 kurşun isabet etti.

Baba ve oğluna 15 kurşun! Muğla'da korkunç infaz
AA DHA

08.04.2021, 14:01

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Menduh D., tartıştığı Erol Atmaca (55) İLE oğlu Emre Yiğit Atmaca'yı (29) tabancayla vurarak öldürdü. Menduh D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Zeytinköy Mahallesi Gökçebelen mevkiinde meydana geldi. Menduh D. ile Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Menduh D., tabancayla baba ve oğluna ateş etti.



Vücutlarının çeşitli yerlerine mermi isabet eden Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Baba ve oğlunun cansız bedenleri, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.



Menteşe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın ardından kaçan Menduh D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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