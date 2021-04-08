  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Muğla'da gören telefona sarıldı! Uzun bir süre sonra ortaya çıktı

'da gören telefona sarıldı! Uzun bir süre sonra ortaya çıktı

uzun bir aradan sonra ortaya çıktı. ’nın özellikle Gökova Körfezinde çok az sayıda bulunan Akdeniz Foku Turnalı sahilinde vatandaşlar tarafından avlanırken görüntülendi.

Muğla'da gören telefona sarıldı! Uzun bir süre sonra ortaya çıktı
İHA

08.04.2021, 17:00

Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan ve koruma altındaki Akdeniz Fok'u, Gökova Körfezinde görüldü.



Muğla bölgesinde yaşam alanı olarak Gökova Körfezini seçen Akdeniz Foku, Menteşe ilçesi Turnalı Sahilinde vatandaşlar tarafından kıyıya yakın bir alanda avlanırken cep telefonu ile görüntülendi. Kısa süre görüntülenen Akdeniz Fok'u gözlerden kayboldu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'da gören telefona sarıldı! Uzun bir süre sonra ortaya çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.