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Haberler Muğla Muğla'da mezarlık duvarına çarpan minibüste 2 kişi yaralandı

'da mezarlık duvarına çarpan minibüste 2 kişi yaralandı

'nın ilçesinde mezarlık duvarına çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı. Minibüste sıkışan sürücü, Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekibince araçtan çıkarıldı.

Muğla'da mezarlık duvarına çarpan minibüste 2 kişi yaralandı
AA

08.04.2021, 22:18

Yücel Şabbak (54) idaresindeki plakasız minibüs, Çaltıözü Mahallesi Gültepe mevkisinde mezarlığın duvarına çarptı.

Kazada sürücü Şabbak ile Kadir Zeybek (58) yaralandı.

İhbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Minibüste sıkışan sürücü, Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekibince araçtan çıkarıldı.

Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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