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Haberler Muğla Yaşlı çift kazada yaşamını yitirdi

Yaşlı çift kazada yaşamını yitirdi

Yaşlı çift kazada yaşamını yitirdi

8.4.2021

MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaşlı çift yaşamını yitirdi. Kaza, Fethiye- Antalya Karayolu Urluca mevkiinde meydana geldi. Mehmet Dağlı'nın (80) kullandığı 48 HB 294 plakalı otomobil, Onur Ç. yönetimindeki 48 AEY 134 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Dağlı olay yerinde hayatını kaybetti, yanında yolcu olarak bulunan eşi Emine Dağlı (76) ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Emine Dağlı da kurtarılamadı. Kazanın ardından TIR sürücüsü Onur Ç. gözaltına alındı.

■ MURAT YALÇIN

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