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Haberler Muğla Minibüsteki özel bölmede 485 litre sahte şarap ele geçirildi

Minibüsteki özel bölmede 485 litre sahte şarap ele geçirildi

'nın ilçesinde ihbar üzerine durdurulan bir minibüste, özel bölmeye gizlenmiş 485 litre sahte şarap bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Minibüsteki özel bölmede 485 litre sahte şarap ele geçirildi
DHA

09.04.2021, 15:16

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, M.A.K. ile Y.S.K'nın sahte içki satışı yaptığı ve güvenlik güçlerine yakalanmamak için farklı bir yöntem kullandığı ihbarını aldı. Şüphelilere ait minibüsü durduran polis, yaptıkları aramada, aracın arka kısmına yapılan özel bölmede, pet şişeler içinde 485 litre sahte şarap buldu. Şüphelilerin evinde de arama yapan ekipler, 55 litre sahte içki daha ele geçirdi. Gözaltına alınan M.A.K ile Y.S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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