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Haberler Muğla Katil zanlısı 100 komando ve drone ile aranıyor

Katil zanlısı 100 komando ve drone ile aranıyor

Katil zanlısı 100 komando ve drone ile aranıyor

10.4.2021

MUĞLA'NIN Menteşe ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde komşusu olan baba ile oğlunu öldürüp, firar eden katil zanlısı Menduh Demir, Menteşe İlçe Jandarma ve komando ekipleri tarafından dağlarda aranıyor.

Baba Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca evlerinin önünde ölü bulunmuş, cinayeti işlediği ileri sürülen Menduh Demir'i arama çalışmaları başlatılmıştı. Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ve Komando Birliğinden 100 personel, iz takip köpekleri ve drone ile dağlık alanda arama çalışması devam eden katil zanlısı Menduh Demir'in yakalanması için ekipler seferber oldu.

Dağlık bölgelerdeki ahşap baraka, metruk binalar, mağaralar ve saklanabileceği tüm alanlar, jandarma ve komando ekipleri tarafından taranıyor. Dün sabah saatlerinde de katil zanlısına yardım ve yataklık ettiği ileri sürülen bir kişi gözaltına alınmıştı.

■ FERDİ YAVUZ

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