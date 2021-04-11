Apartman yangınında iki daire küle döndü

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde Ahmet Ali Kuzucu'ya ait 4 dairelik binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kiracı olarak bulunan C.T'nin oturduğu 4 no'lu daire ile 3 no'lu daireyi sarınca çevredeki vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahalede bulundu. Yangında her iki dairedeki eşyalar kül olurken evler kullanılamaz hale geldi. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

■ ERDOĞAN CANKUŞ