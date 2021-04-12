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Haberler Muğla Devrilen traktörün altında kalarak öldü

Devrilen traktörün altında kalarak öldü

Devrilen traktörün altında kalarak öldü

12.4.2021

MUĞLA'NIN Kavaklıdere ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, Kavaklıdere'nin Derebağ köyü Eriklibelen mevkiinde meydana geldi. Ali Arslan'ın kullandığı traktör, kontrolden çıkarak ormanlık alana yuvarlandı. Arslan, takla atan traktörün altında kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri Arslan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

ADEM ÜLKER

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