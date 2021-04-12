Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Saliha Çimen'in ilçede olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince, Taşyaka Mahallesi'nde bulunan eve düzenlenen operasyonda Çimen, yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Saliha Çimen tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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