Açlığa dayanamayan firari katil teslim oldu

MUĞLA'NIN Menteşe ilçesinde, 8 Nisan'da Erol Atmaca (54) ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'yı (29) av tüfeğiyle vurarak öldüren ve ardından firar eden Menduh Demir'in (35), 1 hafta ormanda saklandığı öğrenildi. Çemberin daraldığını bilen katil, açlığa ve susuzluğa da dayanamayarak ormanlık alandan çıkıp, şehir içinde devriye gezen polis ekiplerine teslim oldu. Polislerce gözaltına alınan Demir, polis merkezine gönderildi ve daha sonra işlemlerinin ardından jandarmaya teslim edildi. Erol Atmaca ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'yı av tüfeğiyle öldüren Menduh Demir, jandarmadaki ifadesinde susma hakkını kullanmak istediği öğrenildi.

■ FERDİ YAVUZ