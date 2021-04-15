  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Açlığa dayanamayan firari katil teslim oldu

Açlığa dayanamayan firari katil teslim oldu

Açlığa dayanamayan firari katil teslim oldu

15.4.2021

MUĞLA'NIN Menteşe ilçesinde, 8 Nisan'da Erol Atmaca (54) ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'yı (29) av tüfeğiyle vurarak öldüren ve ardından firar eden Menduh Demir'in (35), 1 hafta ormanda saklandığı öğrenildi. Çemberin daraldığını bilen katil, açlığa ve susuzluğa da dayanamayarak ormanlık alandan çıkıp, şehir içinde devriye gezen polis ekiplerine teslim oldu. Polislerce gözaltına alınan Demir, polis merkezine gönderildi ve daha sonra işlemlerinin ardından jandarmaya teslim edildi. Erol Atmaca ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'yı av tüfeğiyle öldüren Menduh Demir, jandarmadaki ifadesinde susma hakkını kullanmak istediği öğrenildi.

■ FERDİ YAVUZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Açlığa dayanamayan firari katil teslim oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.