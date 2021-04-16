56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Fethiye-Marmaris etabı başladı

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2021) altıncı günündeki 129,1 kilometrelik Fethiye-Marmaris etabı start aldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı önünden başlayan etabın startını, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat ve protokolü üyeleri verdi.

TUR 2021'in altıncı gününde bisikletçiler, Turkish Airlines sponsorluğunda Fethiye'den başlayıp Marmaris Atatürk Meydanı'nda bitecek 129,1 kilometrelik parkurda mücadele edecek.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'dan bir takım ayrılıyor. Bir sporcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine Rally Cycling takımının kendi kararıyla turdan çekildiği belirtildi.

MUĞLA, DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE ÖN PLANA ÇIKACAK

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl gerçekleştirilemeyen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedallar 3 gün boyunca Ege sahillerinde çevrilerek bölgenin tanıtımına katkı sağlayacak.

Bisikletçiler, Elmalı etabının ardından Fethiye-Marmaris ve Marmaris-Turgutreis etaplarında yarışacak. TUR 2021'in Bodrum'dan başlayacak 8. ve son etabı ise Kuşadası'nda son bulacak.

Dünyaca ünlü bisikletçiler Muğla'da 499.4 kilometre pedal çevirerek kentin önemli turizm merkezlerinin ve tarihi yerlerinin tanıtımında önemli rol oynayacak.

Yaklaşık 3 milyar kişinin ekranları başından izlemesi beklenen turun Muğla'nın turizmine de katkı sağlaması bekleniyor.

"TURUN GEÇTİĞİ İLÇELERDE BÜYÜK HAZIRLIK"

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun önemli etapları arasına giren Fethiye, Marmaris ve Bodrum'da ilçe genelinde, önemli kavşaklar ve meydanlar bisiklet figürleriyle süslendi.

İlçelere girişte yer alan yeşil alanlarda peyzaj düzenleme çalışması gerçekleştirildi. Kavşaklarda temizlik ve bitki dikimi, orta refüj temizlik ve budama ile peyzaj düzenlemeleri yapıldı.

İlçelerde bulunan limanlarda ve açıkta bekleyen teknelerde deniz üzerinde görüntü verecek şekilde düzen aldı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 16-18 Nisan'da Muğla'da belirlenen güzergahlarda gerçekleşeceğini söyledi.

Türkiye'nin ve turizm merkezi Muğla'nın tanıtımına büyük katkı sağlayan yarış için her türlü önlemin alındığını vurgulayan Tavlı, "Yeşil doğası, koyları ve kültürel varlıklarıyla milyonlarca turistin tercih ettiği Muğla'da gerçekleşen tur, turizm bölgelerinin tanıtımına çok büyük katkı sağlayacak." dedi.

Tavlı, kentteki sporseverlerin ve bisikletçilerin heyecanla Muğla'da etapları beklediğini bildirdi.

Tur boyunca Muğla ve ilçelerinde 25 tarihi ve kültürel alanlar ile sahillerin çekimlerinin yapıldığını anlatan Tavlı, bu önemli alanların da 3 gün boyunca ekranlarda yer alarak bölgenin tanınırlığın artacağını dile getirdi.

Çekimi yapılan ve ekranlarda yer alacak destinasyonlar ise şöyle:

"UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Tlos antik kenti, Yamaç Paraşütü ile ünlü Babadağ uçuş alanı, Ölüdeniz ve Patara sahili Belcekız Koyu, Kumburnu sahili, Dalaman Çayı, İztuzu Plajı, Dalyan Kanalı, Köyceğiz Gölü, Kaunos Antik Kenti, Gökova Körfezi, Sakin Kent Akyaka Plajı, Idyma Antik Kenti Ortaçağ Kalesi, Akyaka Kite Sörf Alanı, Marmaris Kalesi ve Körfezi, Ula Göleti, Tarihi Muğla Evleri ve Mabolla Antik Kenti, Stratonikeia ve Lagina Antik Kenti, Beçin Antik Kenti, Bodrum Yarımadası ve Bodrum Kalesi görüntülerde yer alacak."