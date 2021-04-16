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Haberler Muğla Baba ve oğlunu elektrik faturası için öldürmüş!

Baba ve oğlunu elektrik faturası için öldürmüş!

Baba ve oğlunu elektrik faturası için öldürmüş!

16.4.2021

MUĞLA'NIN Menteşe ilçesinde, Erol Atmaca ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'yı av tüfeğiyle vurarak öldüren Menduh Demir, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Demir, Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca ile komşu olduklarını, ortak kullandıkları elektrik faturasının yarısını istemesi nedeniyle aralarında tartışma çıktığını söylediği öğrenildi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kendisine küfür edilerek darp edildiğini söyleyen Demir'in kendini korumak için arabasından aldığı tüfekle ateş ettiğini ve yaşananlardan pişman olduğunu ifade ettiği belirtildi.

■ FERDİ YAVUZ

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