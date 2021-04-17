Muğla’da iki farklı noktada orman yangını

Edinilen bilgiye göre, Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi Sazaklı mevkii ile Menteşe İlçesi Göktepe Mahallesi Kavaklı mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Şiddetli rüzgarın hakim olduğu her iki ormanlık alanda da ekipler yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor.