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Haberler Muğla Muğla'da kaçak yapıların yıkımı sırasında gerginlik yaşandı

'da kaçak yapıların yıkımı sırasında gerginlik yaşandı

'nın ilçesinde kaçak yapıların yıkımına gelen ekiplerle engel olmak isteyen kişiler arasında gerginlik yaşandı. Yol, kolluk kuvvetleri tarafından açılarak iş makinelerinin geçişi sağlandı.

Muğla'da kaçak yapıların yıkımı sırasında gerginlik yaşandı
AA

19.04.2021, 12:00

Muğla'nın Akbük Mahallesi'nde idari yargı süreçleri tamamlanan 32 yapı ve iskelenin yıkım işlemi için Menteşe Belediyesi ekipleri iş makineleriyle bölgeye geldi.

Yıkıma engel olmak isteyen çok sayıda kişi, araçlarıyla ve yola oturarak mahallenin girişini kapattı.

Bunun üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Komando Taburu'ndan 100 asker ile 50 jandarma sevk edildi. Ekipler, toplanan kişileri kalkanlarla geri iterek yolu açmaya çalıştı.

Yol, kolluk kuvvetleri tarafından açılarak iş makinelerinin geçişi sağlandı.

Güvenlik önlemlerinin alındığı alanda yıkımın başlaması bekleniyor.

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