Köpeği işkenceyle öldürdüler

Muğla Marmaris'in Çetibeli köyünde yaşayan vatandaşların beslediği sokak köpeği, bir anda ortadan kayboldu. Köpeği besleyenlerden 17 yaşındaki Ömer Durukan, arkadaşlarıyla birlikte okuldan dönerken çuval içinde bir köpek gördü. Çuvala bakamayan Durukan, eve gidip durumu annesine anlattı. Annesinin çuvala bakmalarını söylemesi üzerine Durukan ve arkadaşı tekrar çuvalın bulunduğu yere gitti. Bu sırada olay yerine gelen 2 kişi çuvalı açtı ve korkunç manzarayla karşılaştı. Her gün besledikleri köpeği ayakları, kulakları, kuyruğu ve boğazı kesilmiş halde ölü bulan vatandaşlar, yetkililere haber verdi.

"RUH HASTASIDIR'

Olaya tepki gösteren Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) Başkanı Tülay Yıldız, "Bunu yapan insan olamaz ve böyle bir davranışı gerçekleştiren kişi ruh hastasıdır. Yetkililere çağrımız bu vahşeti yapan mutlaka bulunmalıdır" dedi. Yaşanan vahşetin kendilerini çok üzdüğünü belirten Durukan, "Okul dönüşü arkadaşlarımla çuvalı gördük ama açıp bakmadık. Eve gelince anneme anlattım. Bizim köpek olabilir mi diye düşündük. Annem arkadaşlarımla gidip bakmamı söyledi. Çuvalın olduğu yere gittiğimizde bizi gören 2 kişi ne yaptığımızı sordu. Durumu anlattık. Onlar eldivenle çuvalı açtılar. Köpeğin kuyruğu ve kulakları kesilmişti. Ayaklarında ve boğazında kesikler vardı. Tam bakamadık. Sonra götürüp gömdüler" diye konuştu. Vatandaşlar, olayı yapan kişi veya kişilerin bulunmasını istedi.

■ ADEM ÜLKER