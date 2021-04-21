Son sözünde bile ‘pismanım’ demedi

Muğla'nın Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nın 1. günü 37 bıçak darbesi ile öldürülen Zeynep Şenpınar'ın katili Selim Ahmet Kemaloğlu hakim karşısına çıktı. Şenpınar ailesinin avukatı Baro Başkanı Cumhur Uzun, "Sanık güç gösterisi olarak, Zeynep Şenpınar'ı sokaktan tekrar eve götürmüş, 37 bıçak darbesi ile öldürmüştür. Darbelerden 24 tanesi öldürücü etki yaratmayacak şekilde. Sanık, ona eziyet çektirmiştir" dedi.

'BİR DE TWEET ATIYOR'

Sanığın olay sonrasını hatırlamadığını söylediğini aktaran Avukat Uzun, "Bir hiç yerine birisini öldürdüğünü bugün dahi ifade edemiyor. Olayı gerçekleştirdiği dakikalarda 'iki cana kıydınız gözünüz aydın' yazacak kadar, tüm çamaşırları değiştirebilecek kadar soğukkanlı, aklı başında bir şekilde cinayeti işlemiştir" diye konuştu. Zeynep Şenpınar'ın annesi Aruz Şenpınar ise, "Ben adalet istiyorum. Kızım bayram sabahı öldürüldü. Ben bu bayram Zeynep'imi göremeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Savcının mütalaasını kabul etmediklerini belirten Kemaloğlu'nun avukatı ise, "Selim Ahmet Kemaloğlu canavarca hisle cinayet işleseydi 112'yi aramazdı" dedi. Katil Kemaloğlu da son sözlerinde pişman olduğunu söylemedi. Kemaloğlu, "İki ihtimal olduğunu söylemiştim. Birincisi benim hastalığım ihtimali, ikincisi yönlendirilmiş olmam sebebiyle psikolojimin bozularak bu elim olaya sürüklenmem" diye konuştu. Ardından kararını açıklayan mahkeme, katil Kemaloğlu'na ömür boyu hapis cezası verdi.

■ FERDİ YAVUZ