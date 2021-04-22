  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Dünyaca ünlü koyda temizlik! Birinci etap tamamlandı

Dünyaca ünlü koyda temizlik! Birinci etap tamamlandı

Kaçak yapıyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçesi Akbük mevkiinde gerçekleştirilen birinci etap planlı çalışmaları Menteşe Belediyesi ekiplerince tamamlandı.

Dünyaca ünlü koyda temizlik! Birinci etap tamamlandı
İHA

22.04.2021, 13:15

Yerli ve yabancı turistler ile yatların günübirlik tatil için tercih ettikleri Akbük koyunda 32 imara aykırı yapı ve bina için yıkım kararı çıkmıştı. Yıkım kararının ardından Pazartesi günü Menteşe İlçe Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri altında başlayan yıkımlarda birinci etap tamamlandı.



Menteşe ilçesinin denize kıyısı olan tek yerleşim bölgesi, mavi ile yeşilin kucaklaştığı ve sahip olduğu doğal güzellikleriyle Özel Çevre Koruma Alanı sınırları içerisinde yer alan Akbük Koyu'nda kaçak yapılaşmaya yönelik mücadelenin tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde devam edeceği açıklandı.



32 İMARA AYKIRI BİNADAN 20'Sİ YIKILDI
Menteşe Belediyesi tarafından Pazartesi günü başlayan imara aykırı deniz manzaralı yapılardan 16'sının yıkımı Menteşe Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirildi. 9 yapı sahibi yürütmeyi durdurma kararı için başvururken, 2 yapı sahibinin davası devam ediyor. 4 yapı sahibi yıkımı kendisi gerçekleştirirken, bir kaçak binanın ise orman arazisi içinde olduğu için yıkım kararı Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne gönderildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dünyaca ünlü koyda temizlik! Birinci etap tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.