İyi halli cani mi olur?

MUĞLA'DA kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı dövüp, 37 bıçak darbesiyle öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, iyi hal indirimi uygulanarak, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrası bir kez daha yıkılan Zeynep'in acılı annesi Aruz Şenpınar adliye önünde gözyaşlarına boğuldu. Anne Şenpınar, "Kızıma işkence yapan adamın iyi halimi olur? Gül gibi kızımı parçalara ayıran bu caninin cezası nasıl indirilir" diyerek isyan etti.

KARARA İTİRAZ EDECEKLER

MUĞLA'NIN Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nın birinci günü 24 yaşındaki Zeynep Şenpınar'ı öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Selim Ahmet Kemaloğlu'na, müebbet hapis cezası verildi. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen davada mahkemeden çıkan karar, Şenpınar ailesini üzüntüye boğdu. Yeni Asır'a konuşan Zeynep'in annesi Aruz Şenpınar, kararın kendilerini bir kez daha yıktığını ve avukatları aracılığıyla karara gerekli itirazları yapacaklarını söyledi.

BAYRAM DEĞİL YAS GÜNÜ

ACILI anne Aruz Şenpınar, kızının katiline verilen müebbet hapis cezası kararı sonrası adliye binası önünde sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Gözü yaşlı anne bayramların kendisi için artık yas günü olduğunu belirterek, "Bir bayram daha geliyor ama kızım gitti. Kızımı bayramda katleden bu cani için verilen ceza içimdeki ateşi söndürmedi. Ben kızımı ne umutlarla büyüttüm. Üniversite okuması için elimden geleni yaptım. 'Pişmanım' bile demeyen bir katilin hayattan kopardığı kızım için verilen cezaya bakın. Kızımın katili için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istiyorum. O katil, gün yüzü görmesin. 37 bıçak darbesi vurarak kızımı paramparça eden, eve gelen polislere saldıran, sağlıkçılara kapıyı açmayıp kızımın ölmesi için başında bekleyen katilin iyi halimi olur? Zeynep'in kanı yerde kalmasın" dedi.

FERDİ YAVUZ